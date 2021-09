ASSISEN. Dimitri Gorris vertelt zijn versie van fatale ruzie met liefdesrivaal: “Ik zag ineens allemaal bloed, ik was in paniek”

Hoe is de ruzie ontstaan waarbij Bart Teichmann in juli 2018 om het leven kwam? Heeft Dimitri Gorris zijn liefdesrivaal vermoord of was het een uit de hand gelopen ruzie? Deze week moet de assisenjury het antwoord vinden op die vragen. Dimitri Gorris zelf houdt vol dat hij Bart Teichmann nooit dood wilde. “Hij sloeg mij eerst twee keer, in een reactie haalde ik uit met een mes.”