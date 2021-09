Scheidsrechter Lawrence Visser maakt dinsdag zijn Champions League-debuut op Real Madrid: “Ik zal niet extra met Courtois of Eden Hazard praten”

Dinsdagavond om 21 uur is het zover. Dan heeft Frank De Bleeckere (55) na tien jaar eindelijk een opvolger. Scheidsrechter Lawrence Visser (31) fluit dan voor het eerst in zijn carrière een wedstrijd in de Champions League. En meteen eentje van grootmacht Real Madrid, tegen Sheriff Tiraspol. “Ik zal niet extra met Courtois of Eden Hazard praten. De ultieme tip van Frank De Bleeckere moet mij helpen.”