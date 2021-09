Donald Trump hint opnieuw naar gooi presidentschap

Er staat voormalig president Donald Trump misschien slechts één ding in de weg om in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. Dat heeft hij gezegd in een interview met de conservatieve zender Real America’s Voice.

Trump heeft al vaker een kleine hint gegeven over of hij opnieuw voor het presidentschap wil gaan. Ook in een recent interview met Real America’s Voice. Zijn antwoord op de vraag wat hem zou tegenhouden om zich opnieuw kandidaat te stellen: “Ik denk een slecht telefoontje van een dokter.” Hij voegde toe: “Dingen gebeuren nu eenmaal. Door God, maar ze gebeuren. Maar ik voel me zo goed.” De voormalige president is nu 75 jaar oud.

Ook op de 20ste verjaardag van 9/11 kreeg Trump de vraag of hij opnieuw op het stembiljet zou willen staan. “Oh, dat is een moeilijke vraag”, zei hij. “Eigenlijk, is het een gemakkelijke vraag. Ik weet wat ik ga doen, maar we mogen er voorlopig nog niet over praten. Maar ik denk dat je erg blij zal zijn.”

LEES OOK. Ze verkondigden de wildste theorieën, maar Team Trump wist dat er niets klopte van hun kiesfraude-claims

(sgg)