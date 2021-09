Meer dan 570 walvissen gevangen in Noorwegen dit jaar

In Noorwegen zijn meer dan 570 dwergvinvissen gedood tijdens het walvisseizoen van dit jaar. Volgens het laatste vangstrapport van de Noorse visserijorganisatie Råfisklaget zijn in totaal 575 van de zeezoogdieren gevangen. Het walvisseizoen is maandag geëindigd, het aantal kan dus nog licht stijgen.

Het gaat om het hoogste aantal sinds 2016. Net als in voorgaande jaren had het ministerie van Visserij een maximaal vangstquotum van 1.278 vastgesteld. Het aantal daadwerkelijk gedode dieren ligt echter altijd ver onder het quotum.

Noorwegen blijft in 2021 het land met de grootste walvisvangst. Het laat Japan en IJsland ver achter zich. Dat heeft de walvisbeschermingsorganisatie Whale and Dolphin Conservation (WDC) maandag bekendgemaakt. Tegelijkertijd neemt de vraag van het publiek naar walvisvlees af. Het commercieel doden van walvissen is “absoluut onvergeeflijk”, ook gezien hun belangrijke rol in de oceanen, aldus Astrid Fuchs, expert walvisbescherming bij het WDC. “Het afslachten van zulke grote aantallen walvissen is in feite ecocide - een misdaad tegen de natuur.”

De jacht op dwergvinvissen, die behoren tot de suborde van baleinwalvissen, is een oude traditie in het Scandinavische land, maar ze wordt nog slechts door een paar vissers beoefend. In het begin van het jaar had het ministerie van Visserij erop gewezen dat het ging om het recht de natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze te gebruiken. Dierenrechtenactivisten zien dat heel anders. Zij eisen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de walvisvangst.

De commerciële walvisvangst is sinds 1986 aan een moratorium onderworpen, waartegen Noorwegen bezwaar heeft gemaakt. Slechts enkele landen jagen vandaag nog op walvissen, waaronder Japan en IJsland. Walvissen worden ook gevangen op de Faeröer-eilanden, die tot het Koninkrijk Denemarken behoren en onlangs in het nieuws kwamen wegens de massale slachting van meer dan 1.400 dolfijnen.