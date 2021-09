184 kleuters in Scherpenheuvel-Zichem moeten in quarantaine

Alle kleuters van het stedelijk onderwijs in de Vlaams-Brabantse gemeente Scherpenheuvel-Zichem moeten in quarantaine, nadat een coronabesmetting werd vastgesteld bij een van de medewerkers. Het gaat om 184 kinderen. Dat heeft het gemeentebestuur maandag bekendgemaakt. De quarantaine geldt maximum tot dinsdag 5 oktober.

De medewerker was aan de slag in alle vier de vestigingen van het stedelijk kleuteronderwijs van Scherpenheuvel-Zichem. Omdat er tussen kinderen en medewerkers nauwere contacten worden aangegaan in het kleuteronderwijs, beschouwt het CLB alle contacten met de kleuters sinds vorige week dinsdag als hoogrisicocontact.

Zo komt het dat alle 184 kleuters in quarantaine worden geplaatst. Alle ouders worden maandagnamiddag op de hoogte gebracht, en over hun individuele situatie geïnformeerd. Er gelden namelijk andere regels voor elke klas, afhankelijk van het tijdstip van het laatste contact.

Ouders kunnen zelf bepalen of hun kind tien dagen in quarantaine gaat of dat ze hun kleuter laten testen. De laatste kinderen kunnen hoe dan ook volgende week dinsdag opnieuw naar school komen.