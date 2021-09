De Duitse politiek staat helemaal op haar kop: wat betekent dit voor de onmiddellijke toekomst?

Olaf Scholz mag dan met de SPD -nipt- gewonnen hebben, hij is nog lang geen Bondskanselier. Hij heeft de regie niet in eigen handen. Laschet geeft niet af en groenen en liberalen zijn onder elkaar gesprekken begonnen. — © AP

Niet SDP-lijsttrekker Scholz of CDU-kopman Laschet hebben de sleutels van een nieuwe Duitse regering in handen. Wel Christian Lindner en Annalena Baerbock, de leiders van de groene en liberale partij. Die tasten momenteel af of er tussen hen een gemeenschappelijke grond is. Pas dan zal beslist worden of er wordt ingegaan op een voorstel om mee te regeren. Het ongeziene initiatief maakt duidelijk dat de verkiezingen van zondag de Duitse politiek echt op haar kop hebben gezet.