Het PSG-effect? RB Leipzig vreest “agressief” Club Brugge: “Een ploeg met bovengemiddeld getalenteerde spelers”

Tot zo ver het verrassingseffect. Na de 1-1-demonstratie van Club Brugge tegen Paris Saint-Germain is RB Leipzig wakker geschud. “Club Brugge heeft het de sterspelers van PSG moeilijk gemaakt”, zegt Leipzig-coach Jesse Marsch. “Ze hebben bovengemiddeld getalenteerde spelers, vooral in de aanval.”

RB Leipzig werd gesticht in 2009 en kijkt met respect naar het Europese palmares van Club Brugge. Nog maar de laatste jaren zijn de Oost-Duitsers vaste bezoekers van de Champions League. Door corona is het twee jaar geleden dat de Leipzig-fans zich konden laven aan de hoogste Europese beker. De wedstrijd tegen Club Brugge is morgen helemaal uitverkocht. Maar vol zal het stadion niet zijn. Slechts 23.500 Duitse fans, en 1.500 supporters van Club Brugge, zijn toegelaten tot de 42.000 grote “Red Bull Arena”, het voormalige Zentralstadion.

“Voor ons is dit een belangrijke wedstrijd”, zegt Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van RB Leipzig. “Het is onze eerste thuismatch in de Champions League en we willen ons bewijzen voor onze fans. We begrijpen dat Club Brugge een goeie ploeg is. Het is tweevoudig kampioen en nu opnieuw op kop in België. Ze waren heel sterk tegen Paris Saint-Germain. 1-1 was een goeie uitslag voor ons, maar alleen als wij onze match dinsdag winnen.”

© Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Marsch trainde eerder de New York Red Bulls en Red Bull Salzburg en heeft zijn huiswerk gemaakt. “Club is een ploeg met bovengemiddeld getalenteerde spelers, vooral in de aanval”, zegt de Amerikaan in vloeiend Duits. “Ze gebruiken hoge en agressieve flanken die makkelijk tot scoren komen. Wat ze ook vaak doen is mandekking spelen over heel het veld. We zullen actief moeten zijn aan de bal en moeten beseffen dat duels heel belangrijk zijn.”

“Lang is een sterke speler”

De wedstrijd tegen PSG heeft de ogen van de spelers van Leipzig doen open gaan. “Club heeft het de sterspelers van PSG zwaar gemaakt”, zegt trainer Marsch. “Ze hebben goed verdedigd maar waren ook ijskoud voor het doel. Onze jongens weten dat het een sterke tegenstander is. We onderschatten ze niet en zullen ons beste beentje voorzetten.”

“We hebben veel beelden van Club Brugge bekeken en zijn goed voorbereid”, beaamt de Hongaarse doelman en kapitein Peter Gulacsi. “Noa Lang, hun nummer tien, is een heel sterke speler. Maar de andere twee (Charles De Ketelaere en Kamal Sowah, nvdr.) zijn ook gevaarlijk. Club heeft een beetje vanalles. Hoog tempo en technisch sterke spelers vooraan, robuuste spelers die de duels winnen achteraan. Ze kunnen ook verdedigen en gevaarlijk zijn met weinig balbezit. Dat hebben we gezien tegen PSG. We zullen in vorm moeten zijn om te winnen dinsdag.”