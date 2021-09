Moderna zoekt Europese goedkeuring voor derde prik brede bevolking

Voor alle duidelijkheid: het EMA en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) vinden het op dit ogenblik niet nodig om de algemene bevolking een derde prik van een coronavaccin aan te bieden. Maar met het onderzoek naar het gebruik van de coronavaccins als boostervaccin, wil het EMA wetenschappelijk onderbouwde analyses over de nood aan een bijkomende vaccinatieronde verzamelen. Het baseert zich nu op gegevens die Moderna heeft aangebracht over zijn coronavaccin, dat de naam Spikevax meekreeg. Ook de resultaten van een klinische test die nog lopende is, zullen in de analyse meegenomen worden.

In België besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zaterdag nog dat alle 65-plussers in ons land een bijkomend vaccin kunnen krijgen. De IMC wil zo de dalende bescherming tegen ernstige COVID-19 counteren. “Door deze boostervaccinaties wordt opnieuw een ‘verdedigingslinie’ versterkt tegen de viruscirculatie, ziekten en een mogelijke overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem”, verklaarde het regeringscommissariaat Corona.