Ex-Buffalo Giorgi Kvilitaia vertelt wat hij weet over de volgende Europese tegenstander van AA Gent: “Uit is Anorthosis een totaal andere ploeg”

Giorgi Kvilitaia in het shirt van AA Gent. Onder meer door blessures werd dat geen succesvolle passage. — © BELGA

In de zomer van 2018 plukte AA Gent de toen 23-jarige Giorgi Kvilitaia weg bij Rapid Wien. Door blessureleed en afgeremd door onder andere fenomeen Jonathan David, werd de passage van de Georgische centrumspits in de Ghelamco Arena allerminst een voltreffer. Toch wil hij zijn ex-club wat wijzer maken over Europees tegenstander Anorthosis Famagusta, dat hem vorig seizoen van AA Gent huurde.