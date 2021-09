Man die Amerikaanse president Reagan neerschoot binnenkort niet meer onder toezicht

John Hinckley, de man die in 1981 de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot, hoeft volgens Amerikaanse media vanaf juni 2022 niet langer onder toezicht te staan. Hinckley werd in 2016 vrijgelaten uit een psychiatrisch ziekenhuis en probeerde sindsdien van de voorwaarden van zijn vrijlating af te komen. Een rechter heeft dat nu goedgekeurd.

De advocaat van Hinckley stelt dat hij niet meer gevaarlijk is. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil hem wel nog negen maanden observeren, omdat er twee belangrijke zaken in zijn leven veranderen. Hinckley woont voor het eerst in veertig jaar alleen en een van zijn vaste artsen gaat met pensioen. Justitie zal het besluit om Hinckley vrij te laten kunnen aanvechten als er nieuwe bekommernissen opduiken.

Hinckley was 25 jaar toen hij bij een hotel in Washington D.C. zes keer schoot op Reagan. Hij deed dit om indruk te maken op de actrice Jodie Foster, door wie hij geobsedeerd raakte na haar optreden in de film Taxi Driver met Robert De Niro. De president liep een longperforatie op, maar overleefde de aanval. Een politieagent en een beveiliger van de president raakten ook gewond. Hinckley werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en moest worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Sinds 2016 moest de schutter drie keer per week vrijwilligerswerk doen en autoriteiten moesten hem altijd kunnen volgen. Hinckley woonde bij zijn moeder, tot zij afgelopen zomer op 95-jarige leeftijd overleed.