De gekste supporter van het land: “Dit was helemaal geen politiek statement”

“Het heeft me anderhalf uur gekost om die Vlaamse leeuw op mijn gezicht te schilderen en me helemaal klaar te maken. Ik was speciaal om zeven uur opgestaan. Dat mensen het resultaat zo mooi vinden en ik zelfs de krant haalde, is natuurlijk te gek. Ik doe dit om een glimlach te toveren opp de mensen hun gezicht.”

“Jammer dat ik ook wat negatieve reacties ontving, maar voor alle duidelijkheid: dit was ab-so-luut geen politiek statement. De dag ervoor was ik voor de vrouwen gaan supporteren en was ik volledig in onze tricolore kleuren.”

Volgende zondag kun je Milleke waarschijnlijk weer in een creatieve outfit vinden langs het parcours van de Hel van het Noorden, Parijs-Roubaix. “Al moet ik eerst wat recupereren. Mijn stem is nog heel erg schor. Van een pintje bier te drinken, maar vooral van al dat roepen om de wielrenners aan te moedigen. En niet alleen voor de Vlamingen of de Belgen hé. Voor alle coureurs!”