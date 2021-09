Slechts 1 op 3 Waalse eerstejaars leerlingen kiest voor Nederlands op school

Slechts één op drie leerlingen in het eerste jaar middelbaar kiest voor het vak Nederlands op school. Dat schrijft VRT NWS. Het Engels daarentegen is steeds populairder.

De populariteit van het Nederlands neemt jaar na jaar af. Tien jaar geleden kozen nog ongeveer evenveel leerlingen voor Nederlandse als voor Engels. Nu zit die verhouding helemaal anders. Nog slechts 34 procent van de Waalse leerlingen kiest in het eerste jaar voor Nederlands. 64 procent kiest voor Engels en 2 procent voor Duits.

In Vlaanderen behoort het Frans tot de verplichte leerstof. Ook in Brussel zijn zowel Frans als Nederlands verplichte vakken. In Wallonië is dat niet het geval. Daar mogen leerlingen kiezen of ze Nederlands willen leren. (sgg)