Chaos is compleet in Verenigd Koninkrijk, maar niemand wijst er naar Brexit: “Het is een taboewoord geworden”

De chaos is compleet in het Verenigd Koninkrijk. Tot 90 procent van de tankstations zit zonder brandstof, in tal van supermarkten zijn rekken leeg. Bijna werd zelfs het leger ingeschakeld om het prangend tekort aan Europese vrachtwagenchauffeurs op te vangen. En toch durft zelfs de oppositie amper te wijzen naar de Brexit als schuldige. “Dit was voorspeld, maar ze zitten in een ontkenningsfase.”