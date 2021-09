Is KVO-coach Alexander Blessin de beste trainer in België? Onze redacteurs gaan in discussie: “Petje af, maar … “

Anderlecht speelde zondag 2-2 tegen KV Oostende en achteraf zwaaide Vincent Kompany met lof naar KVO-coach Alexander Blessin (48). “Eerlijk? De laatste 18 maanden is hij de beste coach in België. Er zijn clubs die enorm investeren. Oostende doet dat niet, maar met een duidelijke filosofie laat Blessin zijn jongens overpresteren. Dat is coaching. Dat apprecieer ik meer dan geld in een ploeg pompen en dan top drie te spelen.” Heeft Kompany gelijk? Twee meningen.