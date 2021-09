Kortrijks puntenverlies in derby zindert nog na bij Gilles Dewaele: “We hebben het gewoon niet goed uitgespeeld”

Het puntenverlies in de derby zindert nog even na bij Kortrijk. Dat de gelijkmaker voortkwam uit een niet onbesproken penalty, maakte het extra pijnlijk voor KVK. Hoofdrolspeler Gilles Dewaele kwam er nog even op terug. “De ref zei dat het leek alsof ik Dompé met mijn hand raak, wat absoluut niet het geval was en al zeker niet intentioneel was. Spijtig, maar we moeten toch ook naar onszelf kijken. Een 0-2 mag je niet weggeven.”