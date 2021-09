184 kleuters uit vier scholen in quarantaine, nadat één medewerker besmet raakt: “Complexe situatie”

184 kleuters in quarantaine in Scherpenheuvel-Zichem, nadat één besmette medewerker in de vier vestigingen van het stedelijk onderwijs kwam — © Google Maps

Alle 184 kleuters van het stedelijk onderwijs in Scherpenheuvel-Zichem moeten in quarantaine nadat één medewerker positief testte op het coronavirus. “Het is een drastische beslissing, maar het zijn nu eenmaal de protocollen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

Omdat er tussen kinderen en medewerkers nauw contact is in het kleuteronderwijs, denk maar aan het snuiten van de neus, beschouwt het CLB alle contacten met kleuters als hoogrisicocontact. “De medewerker die positief testte, was aan de slag in alle vier de vestigingen van het stedelijk kleuteronderwijs van Scherpenheuvel-Zichem, om die reden moeten de kleutertjes van alle scholen in quarantaine”, zegt Niels Flaming, directeur van ’t Steltje Testelt, een van de vier scholen. “De 184 kleuters zitten verdeeld over alle vestigingen, bij ons gaat het om 64 kindjes. De ouders zijn vandaag allemaal gecontacteerd door contact tracing en over hun individuele situatie geïnformeerd.”

Voor elke klas gelden namelijk andere regels. “Het is een complexe situatie”, zegt ook burgemeester Claes. “Dat heeft te maken met de tijdspanne waarin de kleuters in contact zijn gekomen met de medewerker. Afhankelijk daarvan, mogen ze na één negatieve test terug naar school of moeten ze langer in quarantaine blijven.” Tot ten laatste dinsdag 5 oktober moeten de kinderen thuisblijven. “Het zijn drastische maatregelen en het is heel vervelend voor de ouders.” Claes had het zelf liever anders gezien. “Maar het is duidelijk dat het coronavirus nog niet weg is, en dus houden we ons aan de protocollen.” (evdg)