Lionel Messi dolt weer en lijkt klaar voor duel met Manchester City

LEES OOK. Manchester City-coach Pep Guardiola: “PSG heeft zoveel kwaliteit dat ik niet weet hoe we hen kunnen afstoppen”

PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi en sportief directeur Leonardo verwelkomden Messi op het oefenveld en zagen dat zijn knieprobleem(pje) verleden tijd is. Tijdens het open kwartier liep de Argentijn er relaxed bij en was hij als vanouds aan het dollen met Neymar. Ook die wissel tegen Lyon waar hij zo van baalde, heeft hij achter zich gelaten. Mauricio Pochettino wilde enkel kwijt “dat hij beschikbaar is” maar “dat mensen hem de tijd moeten geven om zich aan te passen”.

Een wedstrijd tegen City is er voor Messi vooral één tegen Pep Guardiola, met wie hij ontelbare successen boekte bij Barcelona. Guardiola lag afgelopen zomer op de loer om de Vlo transfervrij binnen te halen, maar zag hem dus bij een van de grote concurrenten belanden. “Dat was voor iedereen een verrassing, maar intussen heeft iedereen er vrede mee”, aldus de Spanjaard. “Ik hoop ook dat hij heel gelukkig wordt in Parijs.”

Hij hoopt vooral ook dat Messi vanavond niet scoort. In zes duels tegen City trof hij al zes keer raak. In 2016 maakte hij nog een hattrick tegen Pep en co.

© AP

‘Incident’ met Mbappé

Behalve Messi is het ook uitkijken naar de verstandhouding tussen Neymar en Mbappé. Die laatste was zaterdag aan het klagen toen hij de Braziliaan een assist aan Draxler zag geven. “Zulke ballen krijg ik nooit”, zei Mbappé zuchtend tegen z’n ploegmaats op de bank – zich wellicht niet bewust van de camera’s. Volgens Pochettino is er echter niets aan de hand. “Die dingen gebeuren tussen winnaars. Ik heb er met hen over gepraat en je kon op training zien dat ze zich weer samen amuseerden.”