Bankzitter Eden Hazard rekent op basisplaats tegen Sheriff Tiraspol

Hazard viel naast de basiself tegen Villarreal (0-0), Inter (0-1-zege) en Mallorca (6-1-zege) – in die laatste twee duels viel hij zelfs niet in. Tussendoor stond de Rode Duivel wel in de ploeg tegen Valencia (1-2-zege), maar groot was zijn bijdrage daar niet. Real Madrid ging toen pas na zijn wissel op en over zijn tegenstander, met dank aan Vinicius. Met Rodrygo en Asensio waren ook zijn andere concurrenten de laatste weken trefzeker. Zuur toch allemaal. Carlo Ancelotti gaf afgelopen weekend wat tekst en uitleg. “Hazard traint en recupereert goed. Maar ook al is hij honderd procent, dan nog kan ik niet garanderen dat hij altijd speelt. Om hem te beschermen tegen eventuele blessures, geef ik hem rust.”

Gewenning wat betreft zijn situatie treedt intussen op, want gisteren kwam Hazard op de persconferentie zelfs niet ter sprake. Nochtans wordt verwacht dat hij tegen Sheriff wél nog eens mag starten, zeker omdat Ancelotti al aan het klagen was over de drukke kalender. Slaagt de Belg erin om zich opnieuw in de gratie te spelen?