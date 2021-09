René twee keer aangereden op hetzelfde kruispunt: “Eerste keer verkeerde ik in levensgevaar. Nu vloog ik drie meter ver”

Lier

Fietser René Van Gysel (52) uit Lier werd vorige week voor de tweede keer in drie jaar tijd aangereden op hetzelfde kruispunt in Lier. De eerste keer raakte hij levensgevaarlijk gewond. Daarna leek het goed te gaan, tot het noodlot op vorige week opnieuw toesloeg: “Ik heb wel behoorlijk veel geluk gehad deze keer, want ik ben drie meter verder tot tegen de verkeerslichten gevlogen.”