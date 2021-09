Ford bouwt nieuwe fabrieken in VS: 11.000 extra jobs tegen 2025

De Amerikaanse autofabrikant Ford gaat samen met zijn Zuid-Koreaanse partner SK Innovation drie accufabrieken en een elektrische assemblagefabriek bouwen in de VS. De investering, die kadert in het elektrificatieplan van Ford, moet tegen 2025 zorgen voor 11.000 extra jobs.

De fabrieken zullen worden gevestigd in Kentucky en Tennessee, aldus Ford in een verklaring. De Amerikaanse groep zal 7 miljard investeren, een deel van de 30 miljard die Ford eerder al zei te zullen besteden aan elektrificatie. SK Innovation zal de rest van het bedrag betalen. De totale kosten worden geschat op zowat 11,4 miljard dollar.

De aankondiging van maandag is de grootste fabrieksinvestering in de 118-jarige geschiedenis van Ford. Het autobedrijf heeft ook de doelstellingen voor het elektrische wagenpark verhoogd en verwacht dat 40 à 50 procent van het wereldwijde voertuigvolume volledig elektrisch zal zijn in 2030, tegenover de 40 procent die in het voorjaar werd geraamd.