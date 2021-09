Republikeinen blokkeren stemming in Senaat, ‘shutdown’ dreigt

In de VS dreigt aan het einde van de week een ‘shutdown’ van overheidsdiensten. De Republikeinen blokkeerden maandagavond een formele stemming in de Senaat over een voorstel om donderdag overheidsfinanciering veilig te stellen na het einde van het begrotingsjaar.

Het nieuwe boekjaar begint op 1 oktober. Als er dan geen nieuwe budgettaire regeling is, gaan delen van de federale overheid op slot.

Een dergelijke sluiting betekent dat sommige overheidsmedewerkers verplicht verlof moeten krijgen of tijdelijk onbetaald moeten doorwerken. Afhankelijk van hoe lang zo’n situatie duurt, kunnen bepaalde overheidsdiensten worden beperkt of betalingen worden uitgesteld. Dergelijke ‘shutdowns’ komen wel vaker voor in de VS. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden stelt echter alles in het werk dit te vermijden.

Schulden

Het Huis van Afgevaardigden stemde vorige week in met de tijdelijke financieringsregeling van de regering. Maar in de Senaat verzetten de Republikeinen zich. Ze zijn het niet eens met het voorlopig opschorten van het schuldenplafond.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zegt dat de regering in gebreke dreigt te blijven als het Congres het schuldenplafond niet verhoogt. Een exacte dag is niet te geven, maar de regering zal “in de loop van oktober” zonder geld komen te zitten, waarschuwde Yellen begin september. Als de regering in oktober niet in staat zou zijn om haar schulden af te lossen, dreigt voor de Amerikaanse economie en internationale financiële markten “onherstelbare schade”.