Stoppen slaan door bij ex-Beerschotspeler: Sezer Öztürk opent vuur vanuit auto, met één dode en vier gewonden tot gevolg

Sezer Öztürk (35), bij ons bekend als ex-voetballer van Germinal Beerschot, zou de dader zijn van een extreem geval van verkeersagressie in Turkije. Volgens de lokale media schoot hij vanuit zijn wagen één persoon dood en raakten er vier anderen gewond.

Op zondag 19 september reden Sezer Öztürk en een vriend door Çekmeköy, een buitenwijk van Istanboel. Het slachtoffer was met zijn vader, oudere broer en vrienden aan het barbecueën langs de weg. Toen ze wilden passeren, draaide het uit op ruzie. Öztürk, die achter het stuur van zijn auto bleef zitten, haalde daarop een wapen boven. Op bewakingsbeelden zijn de schoten te horen en is te zien hoe mensen nog proberen te vluchten (zie filmpje bovenaan dit artikel).

Volgens Turkse media vielen bij het voorval één dode en vier gewonden. De info loopt verder wel uiteen: volgens de ene is Öztürk in hechtenis genomen op verdenking van moord, volgens de andere wordt hij momenteel gezocht.

Sezer Öztürk in het shirt van Germinal Beerschot in 2005. — © BELGA

Sezer Öztürk, een 35-jarige Duitser met Turkse roots, is intussen gestopt met voetballen, maar speelde in zijn loopbaan nog even bij Germinal Beerschot. De Kielse club huurde hem een half seizoen van Bayer Leverkusen, tussen juli en december 2005. Hij speelde er elf wedstrijden.