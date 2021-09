Hebben de Rode Duivels er een nieuw wapen bij? Thibaut Courtois lijkt stalen arm te hebben met gigantisch verre uitworpen

Real Madrid neemt het dinsdag in de Champions League op tegen FC Sheriff Tiraspol. De ploeg uit Moldavië won op de openingsspeeldag in Groep D verrassend met 2-0 van Shakthar Donetsk. De Koninklijke is dus gewaarschuwd, maar in Spanje kunnen ze altijd rekenen op sluitstuk Thibaut Courtois. En die liet tijdens de training, maandag in Bernabéu, zien dat hij over een stalen arm beschikt. Hij pakte uit met enkele gigantisch verre uitworpen. Een nieuw wapen voor Real Madrid (en de Rode Duivels)?