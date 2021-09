Rumoerige avond aan Nederlands restaurant dat klanten niet wil controleren: “Bij ons is iedereen welkom, ongeacht medische status”

In het Nederlandse Utrecht hebben actievoerders maandagavond hun onvrede geuit over de verplichte sluiting van een restaurant dat zijn klanten niet wil controleren op hun vaccinstatus.

De eigenaar van het restaurant ‘Waku Waku’ liet twee weken op Facebook al verstaan dat hij niet van plan was om de CoronaCheck-app van zijn klanten te controleren. Dat is sinds kort nochtans verplicht door de Nederlandse overheid. “Het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd”, schreef Floris Beukers. “Wij gaan hier dan ook NIET aan meewerken, want bij ons (was en) is iedereen welkom ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status.”

Ook na gesprekken met de gemeentelijke overheid bleef de man bij zijn standpunt, en zaterdag stelde de politie vast dat klanten in zijn restaurant inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen. Daarom besliste burgemeester Sharon Dijksma maandag dat het restaurant de deuren verplicht moest sluiten.

Toch opende Beukers zijn restaurant maandag. Tientallen sympathisanten kwamen ter plaatse om arm in arm voor het horecapand te gaan zitten, om een eventuele ontruiming tegen te houden. Zelf noemden de betogers het “een actie van liefde”, maar volgens de gemeente was er sprake van “een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers”. De politie trad weliswaar kort in gesprek met de actievoerders, maar liet daarna betijen. Tot een ontruiming kwam het niet: om 23 uur sloot Beukers zijn zaak op eigen houtje.

Het is onduidelijk of Beukers dinsdag zijn zaak dinsdag weer wil openen. Een aantal actievoerders liet maandagavond al weten uit solidariteit opnieuw actie te willen komen voeren. Volgens de gemeente is de sluiting van het restaurant nu echter “een feit”, en zal er gecontroleerd worden of de zaak gesloten blijft.

