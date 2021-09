Vlaanderen pakt huisartsentekort aan via ondersteuning van multidisciplinaire praktijken

Om het probleem van het huisartsentekort aan te pakken, zal er in Vlaanderen vanaf 2022 nog meer ingezet worden op het ondersteunen van dergelijke multidisciplinaire praktijken. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid dinsdag in een reactie op het bericht dat minstens 227 van de 300 Vlaamse gemeenten te weinig huisartsen tellen.

“Tot voor kort werden vestigingspremies toegekend aan gemeenten. Uit een evaluatierapport bleek echter dat er zich hierdoor niet meer huisartsen vestigden in deze gemeenten. Wat wel bleek bij te dragen aan de kwaliteitsvolle zorg waren bijvoorbeeld huisartsenwachtposten of multidisciplinaire praktijken”, merkt het agentschap op.

Daarom zullen huisartsen die een samenwerkingsverband aangaan met andere disciplines (bijvoorbeeld een praktijkassistent of -verpleegkundige) een financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast zal een planningscommissie oordelen of er in Vlaanderen meer huisartsen kunnen afstuderen, luidt het.