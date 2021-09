VN: “Drie miljoen Myanmarezen hebben humanitaire hulp nodig”

Myanmar kampt met een ernstige humanitaire crisis door de militaire staatsgreep en de coronapandemie. Drie miljoen mensen in het Zuidoost-Aziatische land hebben nu al humanitaire hulp nodig, zo meldt het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) dinsdag. Vooral gezinnen in grote steden zoals Yangon en Mandalay en mensen in conflictgebieden in het zuidoosten en westen van het land worden getroffen.

Volgens de VN zijn sinds de omwenteling op 1 februari al meer dan 220.000 mensen uit hun huizen verdreven. Velen leefden in hachelijke omstandigheden in zelfgebouwde onderkomens in afgelegen gebieden of in de jungle, waar ze zelfs geen toegang hadden tot basisvoorzieningen. In sommige regio’s is er een tekort aan voedsel. “Het is echter moeilijk om de mensen te bereiken. Bureaucratische hindernissen belemmerden ook de hulpverleners”, zo klinkt het bij OCHA.

De coronacrisis blijft ook een groot probleem: tot nu toe hebben de autoriteiten 455.000 besmettingen en 17.000 sterfgevallen in verband met COVID-19 gemeld. “De aantallen liggen echter waarschijnlijk hoger, maar er zijn niet genoeg testfaciliteiten in het land”, aldus het VN-bureau.

Het leger is acht maanden geleden opnieuw aan de macht gekomen en heeft toen regeringsleider Aung San Suu Kyi onder huisarrest geplaatst. De 76-jarige wordt momenteel berecht. Het leger treedt hard op tegen elk verzet. Duizenden tegenstanders zijn al gedood of gearresteerd.