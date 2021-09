Familie Boone is 326,5 miljoen euro rijker, na verkoop van deel aandelen in Lotus Bakeries

De familie Boone, de hoofdaandeelhouders van Lotus Bakeries, heeft met succes 65.303 aandelen verkocht aan institutionele beleggers, of 8 procent van het huidige uitstaande kapitaal. Dat meldt het bedrijf dinsdag, nadat het maandag al liet weten dat de familiale aandeelhouders minstens 55.000 aandelen van de koekjesfabrikant uit Lembeke zou verkopen. De aandelen zijn geplaatst voor 5.000 euro per aandeel, goed voor een bedrag van in totaal 326,5 miljoen euro.

De familiale aandeelhouders - met CEO Jan Boone - zullen na de verkoop 50 procent van de aandelen in handen houden, maar behouden wel nog meer dan 66 procent van de stemrechten. Ze willen ook in de toekomst een controlerend meerderheidsbelang behouden.

CEO Jan Boone zegt in het persbericht “enorm verheugd” te zijn over het succesvol afronden van de private plaatsing. “Ik ben trots op de sterke vraag vanuit internationale institutionele investeerders om in te stappen in het Lotus Bakeries verhaal en neem de vele nieuwe aandeelhouders dan ook met enthousiasme hierin mee”, klinkt het. “De familie zal als referentiehouder steeds een sterke invloed op het bedrijf en de bedrijfsvoering behouden. Tegelijkertijd stimuleert de toegenomen free float en liquiditeit onze ambitie om de identiteit van Lotus Bakeries als beursgenoteerd bedrijf verder uit te bouwen.”

Het aandeel sloot maandag op 5.610 euro. Het financiële persagentschap Bloomberg wijst erop dat de aandelen verkocht zijn met een korting van 10,9 procent op die slotkoers. Het aandeel van Lotus Bakeries verloor dinsdag ruim 8 procent aan waarde na de aankondiging van de verkoop.