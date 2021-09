Huis kopen of (ver)bouwen verloopt vanaf volgend jaar helemaal anders, maar wat verandert er nu precies?

Een verplichte schatting van je woning, de berekening van je lening op de geschatte waarde en niet langer op de aankoopprijs, registratiekosten die in bepaalde gevallen dalen en in andere dan weer stijgen… De voorbije weken zijn er heel wat beslissingen genomen waardoor een huis kopen of (ver)bouwen er vanaf volgend jaar – op financieel vlak – helemaal anders aan toe zal gaan. Wij zetten alle wijzigingen voor u op een rij.