N-VA verbolgen over onduidelijkheid bij Brusselse regering over Covid Safe Ticket: “Bewijs van ondraaglijke lichtheid van de regering-Vervoort in deze crisis”

De Brusselse N-VA is er niet over te spreken dat de Brusselse regering haar eigen deadline van 1 oktober niet haalt voor het uitgebreid gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). Het samenwerkingsakkoord dat de invoering moet mogelijk maken wordt dinsdagmiddag in de commissie besproken, maar de Brusselse ordonnantie laat op zich wachten. “Dit is de zoveelste episode in de ondraaglijke lichtheid van de regering-Vervoort in deze crisis”, reageert Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten.

“Minister-president Vervoort en gezondheidsminister Alain Maron blijven vaak afwezig, grijpen keer op keer te laat in, ontkennen eerste de feiten en hollen er later achteraan. Minister Elke Van Den Brandt die óók bevoegd is voor gezondheidszorg in de Brusselse regering toont zich dan weer helemaal niet. Van een effectief crisisbeheer is gewoonweg geen sprake”, vervolgt een verbolgen Verstraeten.

De N-VA’er blijft kritisch over de invoering van het CST: “Het parlement heeft nog steeds geen finale tekst, het blijft onduidelijkheid troef, flou artistique. Niet alleen voor ons, maar vooral voor de mensen die het straks moeten toepassen. De Horeca, dancings en nachtclubs, maar evenzeer instellingen in de zorg moet tijd hebben om zich voor te bereiden, moeten weten waar ze aan toe zijn. Is het op hen van toepassing? Hoe? Wat zijn de randvoorwaarden, uitzonderingen? Sancties? Wie gaat controleren? Het kan niet door de beugel dat de Brusselse regering door haar eigen traagheid de getroffen sectoren opnieuw van vandaag op morgen voor voldongen feiten zal stellen.”

Verstraeten stelt zich ook vragen bij de effecten van het CST. In tegenstelling tot in Frankrijk en Wallonië zorgt de aankondiging in Brussel niet voor een verhoogde vaccinatiebereidheid.