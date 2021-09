Veertigtal mijnwerkers zitten al 24 uur vast in Canadese mijn

In het oosten van Canada zitten sinds zondag 39 mijnwerkers ondergronds vast nadat de toegang tot de hoofdingang door een incident afgesloten geraakte. Dat heeft de Vale-groep, eigenaar van de mijn, maandag bekendgemaakt.

Voorlopig is er geen sprake van gewonden onder de mijnwerkers en hebben ze ook nog voldoende toegang tot voedsel en water. De Vale-groep hoopt de komende uren over te gaan tot evacuatie van de werknemers.

“We weten dat de reddingsoperatie tijd zal kosten, maar we zijn opgelucht te horen dat er geen mijnwerkers gewond zijn geraakt”, aldus Doug Ford, de premier van de provincie Ontario, waar de mijn zich bevindt, op Twitter.

Het bedrijf heeft ook al aangekondigd een grondige evaluatie te zullen doorvoeren alvorens de productie te hervatten. De mijn werd in 1972 gesloten, maar Vale voerde werkzaamheden uit en heropende ze in 2014. In de eerste zes maanden van 2021 werd hieruit ongeveer 3.600 ton afgewerkt nikkel gewonnen.