LIVE. “Zieke leden van Vlaams Parlement krijgen tot 40 procent minder inkomen”

Langdurig zieke leden van het Vlaams Parlement zouden voortaan tot 40 procent van hun inkomen minder krijgen. Dat meldt VTM Nieuws. De ingreep komt er naar aanleiding van de zaak-Sihame El Kaouakibi: dat parlementslid van Open VLD is al maanden afwezig in het Vlaams Parlement, nadat ze het onderwerp werd van een gerechtelijk onderzoek naar fraude bij enkele vzw’s. Desondanks bleef El Kaouakibi volledig uitbetaald worden.

Zieke parlementsleden werden tot op heden steeds volledig uitbetaald, goed voor zo’n 5.700 euro netto per maand. Daar zou nu verandering in komen: na overleg met een advocatenbureau dat moest controleren of een aangepaste regeling de wettelijke toets wel zou doorstaan, zou nu beslist zijn om Vlaamse Parlementsleden na een maand 40 procent minder te betalen.

Een controlearts sturen om te controleren of El Kaouakibi (of andere parlementsleden) wel degelijk ziek is, blijkt niet mogelijk: omdat er geen werkgever-werknemerrelatie bestaat tussen beide partijen, is dat wettelijk niet toegestaan.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement geeft om 14 uur een persconferentie over de aanpak van langdurig zieke parlementsleden.(jvh)