Club-tegenstander RB Leipzig niet zomaar een club: van gehaat tot voorbeeld

Verketterd. Gehaat. Net nadat RB Leipzig naar de Bundesliga was gepromoveerd, heette het een plastieken club te zijn. Intussen is de tegenstander van Club Brugge in de Champions League vanavond uitgegroeid tot een voorbeeld voor veel moderne en ambitieuze clubleiders.

De club begon in 2009 als vijfdeklasser in een stadionnetje dat werd overgenomen van SSV Markranstädt nabij Leipzig in het voormalige Oost-Duitsland. Leipzig is een stad van ongeveer een half miljoen inwoners die de revolutie in zich draagt. Hier begon aan het eind van de jaren tachtig de opstand tegen het communistisch regime die uiteindelijk de muur deed vallen en Duitsland herenigde.

Ook in het voetbal heeft RB Leipzig voor een revolutie gezorgd. Energiedrankgigant Red Bull kocht de club in 2009 op en de Oostenrijkse eigenaar waarschuwde meteen de Duitse grootmachten Bayern München en Borussia Dortmund. Red Bull Leipzig zou een aanval op beide clubs lanceren en de nieuwe kampioen van Duitsland worden. Het eerste is gelukt, het tweede vooralsnog niet.

Braakliggend terrein

Gewezen Oost-Duitse voetbalgrootmachten als Dynamo Dresden, Carl Zeiss Jena, Dinamo Berlin, Lokomotiv Leipzig en Magdeburg verdwenen na de hereniging in de krochten van het Duitse voetbal en er lag volgens de marketeers van Red Bull een groot gebied braak. Na vestigingen in New York en Salzburg was het tijd voor een project in een nieuw afzetgebied. De perfecte springplank. De redenering was juist. Na twee promoties zaten er al 30.000 toeschouwers in het voormalige Zentralstadion, intussen omgedoopt tot Red Bull Arena. Er werd gezwaaid met met witte vlaggen en rode stieren. Die Rote Bullen, de rode stieren, is de bijnaam.

Ondanks de hoge toeschouwersaantallen voelde het voor de Duitse voetballiefhebbers als heel kunstmatig zijn. U moet weten, in Duitsland hebben de supporters meer dan ook waar ter wereld inspraak in het clubbeleid. Clubs in de handen van één eigenaar of bedrijf zijn gewoonweg verboden, laat staan dat een club Red Bull in de naam mag dragen. De marketeers van Red Bull gingen weer aan de slag en maakten er Rasen Ballsport Leipzig van. Afkorting RB Leipzig. Make up dus, want Leipzig is gewoon Red Bull en speelt in de bedrijfskleuren.

Al deze kosmetische ingrepen deden het Duits voetbal op de grondvesten daveren en de supporters kwamen in opstand. Eerst in de tweede Bundesliga en daarna in de eerste Bundesliga werd de club altijd op een fluitconcert en denigrerende spandoeken onthaald. De strijd van traditie tegenover commercie. Want laat er geen twijfel over bestaan: voor Red Bull is voetbal geen doel maar een middel om iedereen het het enorm zoete, met veel cafeïne overgoten en dus opwekkende Red Bull te laten drinken. Niet alleen de voetbalsupporters zetten zich af tegen RB Leipzig, ook de andere clubs. Toen de spelers opkwamen, werd een treurmars gespeeld, vervolgens jaagden de stadion-dj’s Money Money Money van Abba door de stadionluidsprekers. Elke keer weer opnieuw.

Sportief succes

Ondanks alle tegenstand is RB Leipzig naar de hoogste regionen van het Duitse en zelfs het Europese voetbal doorgestoten. In 2020 werd het pas in de halve finale van de Champions League door PSG uitgeschakeld, het voorbije seizoen werd het in de Bundesliga tweede na het ongenaakbare Bayern München.

Blijft de structuur van één clubeigenaar vloeken met de eigenheid van het Duitse voetbal, dan heeft RB Leipzig al heel veel bijgebracht aan de ontwikkeling van het voetbal op het terrein en de manier waarop een club moet worden bestuurd. Wat nu bijna gemeengoed is geworden, daar begon Rasen Ballsport als één van de eersten mee. Data. Alles wordt gemeten. Nergens anders zijn de spelers zo fit, geen enkel elftal loopt meer dan de spelers van RB Leipzig. Er worden alleen spelers aangetrokken die in de speelstijl - Gegenpressing genaamd - van de club passen. Dat is een aanpak waarbij de bal zo hoog en zo snel mogelijk op de helft van de tegenstander wordt veroverd en de eigen spelers met zo weinig mogelijk passen voor de neus van de doelman van de tegenstander komen te staan.

De scouting sluit daarbij aan en is al jaren geleden geperfectioneerd. De club haalt alleen betaalbare, kneedbare en energieke spelers tussen de 17 en 23 jaar oud. Ze komen van overal ter wereld en ook de vrienden van RB Salzburg staan regelmatig hun beste speler af aan de club die boven in de Red Bull-piramide huist.

Duidelijk plan

Weinig clubs hebben zo een duidelijk plan en beleid. Weinig clubs paren sportieve successen zo vlot aan een florerend transferbeleid. En niet alleen van spelers. Deze zomer haalde Bayern München de pas 34-jarige trainer Julian Nagelsmann voor 25 miljoen euro bij Leipzig weg. 25 miljoen euro voor een trainer!

Bayern is dan wel de grootste club van Duitsland maar parasiteert wel op Leipzig. Ook deze zomer nog werden Dayot Upamecano en Marcel Sabitzer voor in totaal 57,5 miljoen euro door Bayern weggekocht. Ook Joshua Khimmich kwam uit Leipzig via Stuttgart bij Bayern terecht. Let wel, niet alles lukt want Massimo Bruno werd in 2014 voor vijf miljoen euro weggehaald bij Anderlecht maar slaagde niet, ook niet toen hij werd uitgeleend aan de vrienden uit Salzburg. Maar het geld dat daar werd verloren, is peanuts in vergeleken met de verkoop deze zomer van Ibrahima Konaté voor 40 miljoen euro aan Liverpool nadat de Engelsen in 2018 ook al 60 miljoen betaalden voor Naby Keita. Timo Werner ging in 2020 voor 53 miljoen naar Chelsea. Dan kan er al eens een mislukking tussen zitten, nietwaar?

De Ossies, bijnaam voor de voormalige Oost-Duitsers, worden 32 jaar na het vallen van de muur nog altijd een beetje met de nek aangekeken door de West-Duitsers maar met RB Leipzig hebben ze hun trots al wat teruggekregen.