Staking op komst bij Texaco-tankstations aan de snelwegen

Het personeel bij Texaco en Esso is niet tevreden over de werkomstandigheden in de tankstations, die uitgebaat worden door de EG Groep. Ze kaarten onder meer problemen met de werkdruk en verloning aan. Nieuw overleg vandaag/dinsdag leverde niets op, aldus de vakbond.

ACV Puls spreekt van een “nationale staking”. De zes snelwegstations gaan effectief dicht, zegt vakbondsman Kevin Kiggen, maar er zal daar wel één pomp open blijven. “We willen dat de mensen nog kunnen tanken. Eén pomp gaan we nog open laten.”

Aan de snelwegstations zullen ook de eetgelegenheden dicht blijven, aldus de vakbondsman. Het gaat om restaurants als Burger King of Starbucks, die er eveneens door EG uitgebaat worden. In Kruibeke en Heverlee gaat het om Esso-stations, in Saint-Ghislain is dat een tankstation van Texaco.

Voorts zijn er acties in de kleinere stations van Brasschaat en ‘s Gravenwezel, waar eerder deze maand al actie gevoerd werd. Daar blijft de shop gesloten. Mogelijk zal er ook in Wommelgem zo’n actie zijn.

Overleg dinsdag heeft volgens ACV Puls niets opgeleverd. De bonden eisten onder meer een verhoging van de maaltijdcheques, een zondagsvergoeding alsook een premie, maar de directie stelde enkel een “harmonisering” voor. Daarbij zouden de oudere contracten moeten inleveren, zodat de nieuwe meer zouden krijgen, aldus Kiggen. Ook de socialistische vakbond steunt de actie van komende maandag.