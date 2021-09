Dienstmeisje krijgt celstraf nadat ze familie water uit toilet liet drinken

Een huishoudhulp uit de Filipijnen is in Singapore voor een maand de gevangenis ingegaan nadat ze had bekend dat ze onder meer de drinkwaterfles van haar werkgever had gevuld met water uit een toiletpot.

Gozar Rose Magtanong (32) werd ervan beschuldigd ook in het drinkwater te hebben gespuwd en voor honderden dollars aan cosmetica van haar werkgever te hebben gebruikt. Het gezin waarvoor ze werkte ontdekte de diefstallen nadat ze bewakingscamera’s rond hun flat hadden geïnstalleerd, aldus een rechtbankverslag in de Singaporese krant Today. Het dienstmeisje gaf de andere overtredingen toe nadat de familie met ontslag had gedreigd. Op de camerabeelden was ook te zien hoe de verdachte in de drinkwaterfles spuugde voordat de familie ervan dronk.

Het juridische team van Magtanong voerde aan dat ze was mishandeld, onder meer omdat haar telefoon in beslag was genomen en ze slecht werd gevoed, en dat ze twee maanden achterstallig loon verschuldigd was. “Als u grieven hebt, zijn er legitieme kanalen voor u om die te uiten, maar het is niet juist om dat te doen op de manier zoals u hebt gedaan,” zei de rechter tegen de beklaagde.