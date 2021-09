Tien jaar na zijn dood, gaat de BBC een dramareeks maken over zijn presentator en seksueel roofdier Jimmy Savile. Dat de man destijds decennialang ongehinderd vrouwen en meisjes kon misbruiken, veroorzaakte een golf van verontwaardiging in het VK. Geen verrassing dus dat veel Britten not amused zijn met de ‘biopic’.