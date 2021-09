Politie verspreidt video om daders van brandstichting in Luik te vinden

Het parket van Luik heeft dinsdag een video verspreid om de daders van een brandstichting in november 2020 in het centrum van Luik op te sporen. Twee personen worden gezocht.

Op zaterdag 28 november 2020, omstreeks 21.48 uur, komen twee personen aan met een kleine stadswagen en parkeren ze zich ter hoogte van de Sint-Jacobskerk. Om 21.52 uur verlaten ze hun parkeerplaats en stappen ze te voet naar de wijk Le Carré.

Om 22.22 uur komen de daders aan in de Rue Vinâve d’Île. Ze stappen voorbij een lift en een grote hoop met verpakkingskarton. De kleinste van de twee stapt opnieuw in de richting van het karton, manipuleert nog iets en steekt omstreeks 22.25 uur het vuur aan. Het vuur verspreidde zich razendsnel aan de sportwinkel Snipes, die nog maar net gerenoveerd was. Ook de mensen uit de appartementen van het gebouw moesten geëvacueerd worden toen de brandweer aankwam.

De brandstichter is klein en normaal gebouwd. Hij mankt bij het stappen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas met een kap die met pels afgeboord is, een lichtgrijze trainingsbroek, witte baskets en een donkere pet met witte sterren als motief. Zijn kompaan is normaal gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere lederen jas, een donkere pet met wit motief en een lange donkere sjaal. Hij had een zwarte rugzak bij en een rood-witte megafoon. Deze personen verplaatsen zich aan boord van een donkergrijze Citroën C3 met een reliëf rond het dak.

Herkent u deze personen of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

(tact)