RTBf zendt woensdagavond reportage over Propere Handen uit: “Het voetbalmilieu heeft alle kenmerken van de maffia”

“Een milieu dat alle kenmerken heeft van een maffieuze organisatie.” Dat beeld schetst de documentaire “Le milieu du terrain” die woensdagavond wordt uitgezonden op de RTBf. Een passage die stof zal doen opwaaien is wanneer ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat reageert op vragen over zijn broer Mogi Bayat. De zaak-Propere Handen lijkt de reden waarom de jongste Bayat drie maanden geleden verrassend een stap opzij zette bij de KBVB.

Drie jaar na het uitbreken van de zaak-Propere Handen blijft het wachten op een proces. Het onderzoek is afgerond maar de eindvordering – met de namen van de beschuldigden – staat nog steeds in de steigers. Het federaal parket en spijtoptant/spelersmakelaar Dejan Veljkovic moeten hun handtekening nog onder een memorandum zetten.

De Franstalige omroep RTBf wacht de handtekening van Veljkovic niet af om woensdagavond een documentaire op het scherm te tonen. In “Le milieu du terrain” (een woordspeling die zowel verwijst naar het middenveld als naar een crimineel “milieu”) getuigen verschillende hoofdrolspelers uit het onderzoek. Opmerkelijke bijdragen komen er van broer Mehdi Bayat en oom Abbas Bayat over die andere spilfiguur uit het onderzoek, Mogi Bayat.

“We hebben meer dan twee jaar aan deze reportage gewerkt”, zegt RTBf-journalist Thierry Luthers. “De eerste moeilijkheid was de zwijgcultuur die in de voetbalwereld heerst. Er heerst een echte omerta. Een criminoloog van de universiteit van Luik vergelijkt het voetbalmilieu met de maffia. Er is het spel om de bal op het veld. Maar in de coulissen heerst een ander spel: het spel om het geld.”

Dejan Veljkovic. — © BELGAIMAGE

Horlogeverpakkingen

De reportage laat zien hoe makelaars clubleiders corrumperen. Geld of cadeaus in ruil voor inspraak in transfers. De befaamde verzameling van lege horlogeverpakkingen van Mogi Bayat passeert de revue. Maar ook Dejan Veljkovic probeerde met cadeautjes clubleiders en zelfs scheidsrechters aan zijn kant te krijgen.

Baanbrekende elementen bevat de reportage niet. “Er zijn wel enkele kleine onthullingen maar wat je vooral te zien krijgt is een soort radioscopie van de voetbalwereld”, zegt Thierry Luthers. “Er zit ook een opmerkelijk interview in met Mehdi Bayat waarin hij een heel ander gezicht laat zien dan hetgeen we van hem kennen.”

Op het moment dat Mehdi Bayat geïnterviewd werd, was hij nog voorzitter van de Belgische bond. Drie maanden geleden nam hij onverwacht afscheid van die functie. Het lijkt erop dat de jongste van de broers Bayat de vlucht vooruit nam toen hem duidelijk werd dat ook hij vervolgd kan worden voor zijn aandeel in Propere Handen. Kort voordien had de Belgische voetbalbond kennis genomen van het dossier Propere Handen.

Mogi Bayat. — © BELGA

Straffen

Thierry Luthers en zijn RTBf-collega Patrick Remacle spraken in de Verenigde Staten ook met Abbas Bayat, de oom van Mehdi en Mogi. Die Iraans-Engelse zakenman zette zijn Iraans-Franse neven ooit aan het werk bij Sporting Charleroi, maar raakte later in onmin met de broers. “Abbas Bayat maakte ooit deel uit van het milieu maar kan er nu met afstand over spreken”, zegt Luthers. “Hetzelfde geldt voor Roland Duchâtelet (ex-voorzitter STVV en Standard, nvdr.) die intussen uit het voetbal is gestapt.”

De voetbalwereld is niet gerust in de afloop van de zaak-Propere Handen, meent Luthers.

“Het milieu weet goed genoeg wat er zit aan te komen en welke straffen sommigen boven het hoofd hangen. Ze hebben geen schrik van onze reportage, wel van het gerecht. Al zal de reportage niet helpen om hun imago te verbeteren.”

Luthers is op zes maanden van zijn pensioen en ziet de reportage als het kroon op zijn carrière. Mogi Bayat wenste niet te reageren in de uitzending.

“Investigation: le milieu du terrain”, woensdag om 20.20 uur op La Une.