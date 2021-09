Buitenlandse Zaken heeft weet van nog 442 Belgen en rechthebbenden in Afghanistan

Buitenlandse Zaken heeft weet van 442 Belgen en rechthebbenden - dus met een link met ons land - die zich nog in Afghanistan bevinden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) dinsdag gezegd in de bevoegde Kamercommissie. Twee derde van de betrokkenen hebben zich pas na afloop van de evacuatiemissie Red Kite kenbaar gemaakt.

Wilmès gaf in het parlement een overzicht van het profiel van de mensen met minstens een band met België die momenteel nog in Afghanistan zijn. 238 zijn Belg of behoren tot het kerngezin van een Belg, 45 hebben voor België gewerkt, 63 worden in aanmerking genomen omdat ze bijvoorbeeld als verdediger van de mensenrechten aan de slag waren in Afghanistan, 96 hebben een Belgische verblijfsvergunning.

Volgens Wilmès gaat het niet om definitieve cijfers. Zo is een aantal mensen onbereikbaar, hebben anderen misschien Afghanistan al verlaten en hebben ze de autoriteiten daar niet van op de hoogte gebracht, willen nog anderen niet vertrekken uit Afghanistan zonder hun familie en proberen ze eerst de administratieve situatie van hun familieleden uit te klaren, terwijl er ook zijn die nog proberen aan een visum te geraken. Zo bevinden zich momenteel 126 personen in buurland Pakistan, waar ze hun administratie afhandelen vooraleer ze naar België kunnen terugkeren.