Macron roept Europeanen op niet meer naïef te zijn tegenover VS en respect af te dwingen

“Wanneer we onder druk staan van mogendheden die met de spierballen rollen, is reageren, laten zien dat wij ook de kracht en het vermogen hebben om onszelf te verdedigen, niet toegeven aan escalatie, maar gewoon respect afdwingen”, zei hij op een persconferentie met de Griekse premier, in een reactie op het verlies aan de VS van het contract voor de verkoop van Franse onderzeeërs aan Australië.

“De Verenigde Staten van Amerika zijn historische vrienden en bondgenoten, maar we stellen vast dat de Verenigde Staten zich al meer dan tien jaar in de eerste plaats aan zichzelf denken en strategische belangen hebben die zich heroriënteren op China en de Stille Oceaan”, benadrukte hij.

“Dat is hun recht, het is hun eigen soevereiniteit. Maar we zouden naïef zijn, of we zouden een verschrikkelijke fout begaan, als we niet alle conclusies voor onszelf zouden trekken”, benadrukte hij bij de ondertekening van een contract met Griekenland voor de verkoop van drie fregatten.

“Met hetzelfde pragmatisme en dezelfde scherpzinnigheid moeten wij Europeanen ons deel van onze eigen bescherming verzorgen. Dat is geen alternatief voor het bondgenootschap met de Verenigde Staten, geen vervanging, maar een Europese pijler in het kader van de NAVO . “Dat ons gevraagd wordt om onze eigen bescherming te versterken, is legitiem; het is dus aan ons om dat ook te doen”, concludeerde hij.

De aankondiging op 15 september van een strategisch partnerschap tussen de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, die leidde tot de annulering van een megacontract voor Franse onderzeeërs in Canberra, veroorzaakte een grote diplomatieke crisis tussen Frankrijk en de VS.