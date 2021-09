Sint-Katelijne-Waver

De legendarische discotheek Rio Club in het centrum van Sint-Katelijne-Waver staat te koop. Uitbater Willy Jacobs gaat met pensioen en dus komt er na 108 jaar mogelijk een einde aan het verhaal van de Rio. “Maar tot wanneer er een koper gevonden is, blijven we gewoon feestjes organiseren”, zegt hij.