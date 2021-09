Greta Thunberg hekelt 30 jaar “blabla” over het klimaat

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft dinsdag de “30 jaar aan blabla” door wereldleiders over het klimaat aan de kaak gesteld. Ze beschuldigde hen ervan “de hoop van jongeren te verdrinken in hun loze beloftes”.

“Er is geen planeet B, er is geen planeet blablabla, blablabla, groene economie, blablabla, koolstofneutraliteit in 2050 blabla”, zei ze onder het applaus van 400 jongeren uit de hele wereld. Die werden een maand voor de cruciale klimaatconferentie COP26 door de Verenigde Naties in Milaan bijeengebracht.

“Dat is al wat we horen van onze zogenaamde leiders. Woorden. Woorden die goed klinken maar niet tot daden hebben geleid. Onze hoop en dromen zijn verdronken in hun woorden en loze beloftes.”

“Natuurlijk hebben we een constructieve dialoog nodig, maar ze hebben nu 30 jaar van blabla gehad en waar heeft dat ons gebracht?”, zei de activiste. Thunberg noemde het “opzettelijke” gebrek aan actie van de wereldleiders “verraad aan huidige en toekomstige generaties”.

De VN, Italië en het Britse voorzitterschap van COP26 hebben 400 jongeren tussen 15 en 29 jaar uit bijna 200 landen uitgenodigd om drie dagen lang in Milaan een gezamenlijke verklaring op te stellen. Die zal later deze week tijdens een vergadering aan ministers zal worden voorgelegd.

“Ze nodigen speciaal geselecteerde jongeren uit voor dit soort bijeenkomsten en beweren dat ze naar ons luisteren, maar dat doen ze niet. Ze luisteren niet naar ons, dat hebben ze nooit gedaan”, zei Thunberg vanaf het podium tegen de organisatoren van het evenement.

“Maar we kunnen dingen veranderen”, pleitte ze.

“Wij kunnen de machthebbers niet langer laten beslissen wat politiek mogelijk is of niet, wij kunnen de machthebbers niet langer laten beslissen wat hoop is. Hoop is geen blabla, hoop is de waarheid zeggen, hoop is handelen, hoop komt altijd van mensen.”

Terwijl het aantal klimaatrampen toeneemt, zijn de toezeggingen van de landen nog steeds niet toereikend om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, namelijk de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, zo mogelijk onder 1,5 graad.

Volgens de laatste VN-evaluatie, die medio september is gepubliceerd, stevent de wereld af op een “catastrofale” opwarming van 2,7 graden.