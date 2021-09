Europese Commissie roept Volkswagen op alle benadeelden dieselgate-schandaal te vergoeden

De Commissie is van mening dat Volkswagen met de illegale sjoemelsoftware de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming heeft geschonden. Bovendien was het op de markt brengen van dergelijke dieselauto’s ook een duidelijk voorbeeld van een misleidende praktijk die in de EU verboden is, klinkt het.

Tot nog toe heeft de Duitse autoconstructeur echter enkel schadevergoedingen uitbetaald aan benadeelde klanten in Duitsland. Het autobedrijf is van mening dat klanten uit andere landen voldoende geholpen werden door het aanpassen van de sjoemelsoftware.

Daar zijn de Europese Commissie en de Europese consumentenorganisaties het echter niet mee eens. In een statement laakt Reynders de “slechte wil” van het Duitse autobedrijf. Hij roept het Duitse autobedrijf op om “een uitweg te vinden voor een probleem dat het debat al enkele jaren vergiftigt”, door een compensatieregeling uit te werken voor alle Europeanen. Reynders dringt er bij Volkswagen op aan om niet telkens de uitkomst van het proces in alle verschillende Europese landen af te wachten, maar proactief een regeling te treffen.

Het zogenaamde sjoemelsoftwareschandaal kwam in 2015 aan het licht, waarna Volkswagen toegaf op grote schaal uitstoottesten te hebben gemanipuleerd waardoor dieselauto’s schoner leken dan ze daadwerkelijk waren. Het schandaal heeft het bedrijf tot nog toe reeds 30 miljard euro gekost.