WHO roept op tot actie tegen meningitis, wil jaarlijks 200.000 mensenlevens redden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op dinsdag op een virtuele conferentie samen met haar partners de eerste globale strategie aangekondigd om meningitis te verslaan. Het doel van de strategie is om tegen 2030 epidemieën van bacteriële meningitis, de meest voorkomende variant van meningitis, te elimineren. Daarnaast moet ook het aantal dodelijke slachtoffers met 70 procent teruggedreven worden en het aantal gevallen gehalveerd. In totaal zouden zo jaarlijks 200.000 doden kunnen vermeden worden. Een ‘Roadmap’ met vijf prioriteiten moet het doel haalbaar maken.

Op dit moment sterven jaarlijks zo’n 250.000 mensen aan meningitis, een gevaarlijke ontsteking van de hersenvliezen het vaakst veroorzaakt door bacteriën en virussen, die vaak in snel verspreidende epidemieën voorkomt. Eén op de tien besmette mensen sterft eraan, vooral kinderen en jonge mensen. Eén op de vijf houdt er lange gevolgen aan over, zoals stuipen, verlies van zicht of gehoor, neurologische schade en cognitieve beperkingen.

“Waar het voorkomt, kan meningitis dodelijk en slopend zijn. Het slaat snel toe en heeft grote gezondheids-, economische en sociale gevolgen en zorgt voor verwoestende uitbraken”, zegt dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. Hoewel meningitisepidemieën wereldwijd kunnen uitbreken, zijn ze vooral te vinden in de zogenaamde ‘Meningitis Belt’, zo’n 26 landen in Sub-Saharaans Afrika.

Er bestaan al verschillende vaccins tegen verschillende soorten van meningitis, zegt de WHO, maar niet alle gemeenschappen hebben toegang tot de levensreddende middelen. Veel landen hebben de vaccins nog niet toegevoegd aan hun nationale vaccinatieprogramma’s. Daarom vindt de WHO het belangrijk dat onderzoek naar nieuwe vaccins blijft plaatsvinden, naast inspanningen om snellere diagnoses, behandelingen en rehabilitatie na de ziekte te verbeteren.

Dokter Matshidiso Moeti, regionaal directeur van WHO Afrika, zegt dat meningitis te lang van de radar is verdwenen: “Afstappen van telkens branden te blussen bij een epidemie en in plaats daarvan een strategisch antwoord hebben, kan niet snel genoeg komen.” De Global Roadmap to Defeat Meningitis bestaat uit vijf prioriteiten: immuniseren door onder andere goedkopere vaccins en preventie van uitbraken, snellere diagnoses en betere behandelingen, data gebruiken bij preventie en controleren, betere ondersteuning en nazorg van patiënten en ten slotte bewustmaken rond de ziekte.

De WHO belooft ondersteuning voor landen die de Roadmap toepassen, inclusief door het helpen ontwikkelen van een regionale en nationale omkadering. De organisatie werkt voor het initiatief samen met onder andere Unicef, de Gates Foundation, internationale gezondheidsorganisaties en ook vooraanstaande geneeskundige kenniscentra, zoals de London School of Hygiene & Tropical Medicine.