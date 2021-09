Ruim 500 migranten aan boord van oude vissersboot aangekomen in Lampedusa

De vijftien meter lange boot, vermoedelijk afkomstig uit Libië, werd op zowat 7 kilometer van het eiland onderschept door de douanepolitie en naar de haven geëscorteerd. Onder de migranten, vermoedelijk uit Marokko, Syrië, Bangladesh en Egypte, waren vrouwen en kinderen.

Eerder op maandag kwamen ook al 119 mensen aan boord van vijf boten aan op het zuidelijke eiland. Volgens de burgemeester van Lampedusa zullen de migranten worden geïdentificeerd en worden ze na een gezondheidscontrole in quarantaine geplaatst.

Migranten die vanuit Tunesië of Libië vertrekken, gaan vaak naar Lampedusa met als doel om van daaruit de EU binnen te komen. Heel wat onder hen raken tijdens de zeereis echter in de problemen. Tussen januari en begin september stierven ongeveer 1.100 migranten in het centrale deel van de Middellandse Zee, twee keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.