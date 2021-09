Bandleden Eagles of Death Metal stellen zich burgerlijke partij op proces rond aanslagen Parijs

Twee bandleden en de geluidstechnicus van de Amerikaanse rockgroep Eagles of Death Metal hebben zich dinsdagmiddag burgerlijke partij gesteld op het proces over de aanslagen van Parijs van 13 november 2015. Dat melden Franse media. De groep was die vrijdag aan het optreden in de Parijse concertzaal Bataclan toen daar drie terroristen het vuur openden.

Op het proces in Parijs vinden vanaf deze week de getuigenissen plaats van de burgerlijke partijen. Voor daarmee begonnen werd, konden slachtoffers zich weer burgerlijke partij stellen. Dat was ook al mogelijk geweest bij het begin van het proces, dat op 8 september van start ging. Toen stelde de drummer van Eagles of Death Metal, Julian Dorio, zich al burgerlijke partij.

Nu doen dus ook zanger Jesse Hugues, bassist Matt McJunkins en geluidstechnicus Shawn London dat, bericht de Franse radio-omroep France Inter. In totaal zouden er al meer dan 2.000 burgerlijke partijen zich gemeld hebben. Alle groepsleden van Eagles of Death Metal overleefden uiteindelijk de aanslag, maar hun merchandise manager, Nick Alexander (36), was wel een van de dodelijke slachtoffers.

Na de burgerlijke partijstellingen gingen de getuigenissen van de burgerlijke partijen van start, te beginnen met een gepensioneerde Parijse gendarme die op de avond van de aanslagen aan het Stade de France aan het werk was. De burgerlijke partijen worden nog gehoord tot eind oktober. Een uitspraak in het proces wordt niet voor eind mei verwacht.