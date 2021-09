N’Golo Kanté test positief op corona en past voor Champions League: moet Frankrijk hem ook missen tegen de Rode Duivels?

De Fransman N’Golo Kanté heeft positief getest op covid. Dat heeft Chelsea-trainer Thomas Tuchel dinsdag bekendgemaakt. Kanté zal daardoor niet in actie kunnen komen voor het team van Romelu Lukaku in de Champions League-match tegen Juventus. Of hij tijdig speelklaar raakt voor de halve finale van de Nations League tegen de Rode Duivels volgende week donderdag, is niet duidelijk.