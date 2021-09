Vaccinatie aan winkelketens in Brussel goed voor 2.200 prikken

In de afgelopen maand september hebben in totaal 2.200 klanten van Primark, Action, Ikea en Carrefour op verschillende locaties in Brussel een Johnson & Johnson-vaccin gekregen. De actie aan de winkelketens is voorlopig opgeschort, meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

De jongste dagen zagen de Brusselse gezondheidsdiensten dat het aantal prikken dat gezet werd aan de lokale vaccinatiepunten bij de winkelketens naar beneden gaat. “Momenteel zijn die vaccinaties on hold gezet”, zegt Neven. “We gaan nu samen met Comeos bekijken in welke wijken de vaccinatiegraad nog het laagst is en of het op een andere locatie nog opportuun is om een vaccinatiepunt te openen”, vervolgt ze.

Comeos-topman Dominique Michel geeft in een reactie aan Belga mee dat het aantal van 2.200 gevaccineerden in de Brusselse winkelketens “wellicht beter kon”, maar dat het niet de taak van het winkelpersoneel is om mensen te overtuigen. “Wij hebben ons ingezet en infrastructuur en personeel ter beschikking gesteld, maar het is niet onze job om de mensen ter plaatse te overtuigen, dat moet de overheid doen. Als we in de toekomst opnieuw dergelijke acties doen vanuit de handel, moet er dus eerst een goede omkadering op het terrein komen”, aldus Michel.

Intussen blijven de lokale acties en vaccinatiepunten zich verder uitbreiden. De vaccinatiebussen blijven verschillende gemeenten aandoen en sinds twee weken wordt er ook gevaccineerd aan de treinstations Brussel-Centraal, Brussel-Zuid en in het spoormuseum Train World in Schaarbeek. Vandaag en gisteren openden verschillende Brusselse ziekenhuizen een nieuw tijdelijk vaccinatiepunt. Dat is het geval in de ziekenhuizen Delta (Oudergem) en Sainte-Anne/Saint-Rémy (Anderlecht) van de Chirec Ziekenhuizengroep, op drie sites van het Brugmannziekenhuis, bij het Valida Ziekenhuis in Sint-Agatha-Berchem en in het UZ Brussel in Jette.

“Uit een steekproef bij onze patiënten die langskomen voor een raadpleging, blijkt dat 25 procent niet is gevaccineerd. Na een gesprek met hun arts, is een aantal onder hen toch bereid om zich te laten inenten”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.