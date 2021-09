Taliban passen tijdelijk grondwet daterend van Afghaanse monarchie toe

Het was koning Mohammed Zahir Sjah die, een jaar nadat hij aan de macht was gekomen, het initiatief tot deze grondwet opnam. Hij stelde een constitutionele monarchie in, waarin het voor vrouwen mogelijk was om deel te nemen aan het politieke leven, tot die in 1973 omver werd geworpen.

“Het Islamitisch Emiraat neemt tijdelijk de grondwet aan uit de tijd van de vroegere koning Mohammed Zahir Sjah” zei de talibanminister van Justitie Mawlavi Abdoel Hakim Sharaee in een communiqué . Maar alles in de grondwet dat niet overeenstemt met de islamitische wetgeving sharia, zal niet van toepassing zijn, voegde hij eraan toe. De toepassing van deze grondwet door de fundamentalisten kan verrassend zijn, ondanks de limieten die ze stellen.

Onder hun vorige bewind, van 1996 tot 2001, waren vrouwen in grote mate van het openbare leven uitgesloten. Studeren of werken mochten ze niet. Toen ze midden augustus weer aan de macht kwamen, hebben de islamisten echter geprobeerd de bevolking en de internationale gemeenschap gerust te stellen door te zeggen dat ze minder strikt zouden zijn dan in het verleden. Maar er heerst scepsis rond hun beloften, in het bijzonder omdat de nieuwe regering veel leiders uit hun vorige regeerperiode en geen vrouwen bevat.

Na een belegering door de Sovjets in de jaren tachtig, een burgeroorlog in het begin van de jaren negentig en vervolgens het brutale regime van de taliban, kreeg Afghanistan na de interventie van een door de Verenigde Staten geleide coalitie in 2001 een nieuwe grondwet. De keuze viel niet op het teruggrijpen naar de constitutionele monarchie. In 2004 werd een nieuwe tekst aangenomen die de functie van president in het leven riep, die het parlement in ere herstelde en die vrouwen de gelijkheid van kansen garandeerde.