Meeste mijnwerkers die vastzaten in Canada bevrijd

Al 33 van de 39 mijnwerkers die sinds zondag vastzaten in een ondergrondse mijn in het oosten van Canada zijn er in de nacht van maandag op dinsdag in geslaagd uit hun hachelijke positie te ontsnappen. De operatie om de overige mijnwerkers te bevrijden, wordt voortgezet.

“Er zitten nog zes personen vast. We hopen hen tegen de namiddag te hebben bevrijd”, zegt Shawn Rideout, hoofd van de hulpdiensten aan nieuwszender CBC. De mijnwerkers raakten zondag ingesloten op een diepte van 900 meter. Daardoor kan het ongeveer tien uur duren om hen naar de oppervlakte te halen.

Zondagvoormiddag botste een zwaar werktuig tegen de lift van het belangrijkste transportsysteem in de mijn, waardoor de mijnwerkers niet meer weg konden. In afwachting van de redding konden ze zich in veiligheid brengen. De Braziliaanse groep Vale, die eigenaar is van de mijn, verklaarde maandag al dat niemand gewond raakte en er toegang was tot water en voedsel.

Sinds zondag werd alle activiteit op de mijnsite, waar circa 200 mensen werken, stilgelegd. Vale verklaarde dat er eerst een grondige evalutie volgt alvorens het werk op de site hernomen zal worden.

De mijnsite werd in 1972 gesloten maar Vale heropende ze na werken in 2014. De eerste zes maanden van dit jaar werd er ongeveer 3.600 ton nikkel ontgonnen.