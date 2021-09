“Anderlecht beschermen tegen Club Brugge” en “makelaar van Mazzu”: nieuwe onthullingen in operatie Propere Handen over geschorste ref Delferière zijn bijzonder bezwarend

Het net lijkt zich te sluiten rond de geschorste scheidsrechter Sébastien Delferière. Volgens Sporza, dat “bronnen dicht bij het dossier” citeert, zegde de arbiter toe “Anderlecht te beschermen” in een cruciale match op het veld van Club Brugge in 2017. Delferière zou zich ook opgesteld hebben als zaakvertegenwoordiger van trainer Felice Mazzu, waarna hij enkele strafschoppen tegen diens team over het hoofd zag.

Het eerste verhaal draait om de titelrace van 2017. Anderlecht telt vier punten voorsprong op Club Brugge als het naar Jan Breydel moet. Bij verlies zouden ze blauw-zwart met nog twee matchen te gaan hebben zien terugkomen tot één puntje. Manager Herman Van Holsbeeck zou zich ongerust gemaakt hebben dat de Brugse fans de ref zouden intimideren en aan spelersmakelaar Dejan Veljkovic gevraagd hebben of hij scheidsrechter Sébastien Delferière “Anderlecht wilde laten beschermen” in de cruciale wedstrijd. Hij zou gezegd hebben dat Delferière “niets speciaals moet doen, gewoon correct fluiten”.

Herman Van Holsbeeck. — © BELGA

Veljkovic en Delferière hadden een goede band. Eerder raakte al bekend dat de makelaar een korting voor Delferière onderhandeld had bij de aankoop van een auto en dat hij de voetbalschool van de scheidsrechter sponsorde. Van Holsbeeck was al even in gesprek met Veljkovic over een nieuw contract voor zijn speler Sofiane Hanni. Daarin zou hij hebben laten verstaan dat een nieuw contract er zeker zou komen indien de club kampioen speelde.

400.000 euro voor Veljkovic, gratis tickets voor Delferière

Toen Veljkovic het verzoek van de Anderlecht-manager voorlegde aan zijn “vriend” Delferière, zou hij als antwoord gekregen hebben: “Anderlecht zal niet verliezen.” Uiteindelijk eindigde de match op 1-1, waardoor paars-wit enkele dagen later kampioen kon spelen. Toen het nieuwe contract voor Hanni getekend werd, zou Veljkovic daar zo’n 400.000 euro commissie op verdiend hebben. Om de deal te vieren, zou Veljkovic Van Holsbeeck en zijn vrouw allebei getrakteerd hebben op een Rolex-horloge van 43.500 euro.

Dejan Veljkovic op de VIP-tribune van Anderlecht. — © BELGAIMAGE

Delferière zou het seizoen erna gratis tickets, parkeerkaarten en toegang tot de receptie achteraf voor de drie thuismatchen van Anderlecht in de Champions League gevraagd en gekregen hebben. In een reactie aan onze redactie zegt Van Holsbeeck dat hij het verhaal “ten stelligste ontkent en zich zal verdedigen voor de rechtbank”.

Makelaar van Mazzu

Een verhaal dat Sébastien Delferière zo mogelijk in een nog slechter daglicht plaatst, komt uit de zomer van datzelfde jaar. De scheidsrechter zou met Charleroi-trainer Felice Mazzu afgesproken hebben met Veljkovic in de hoop dat die Mazzu bij een grotere club zou kunnen binnenloodsen. Maar onder vier ogen met Veljkovic zou Delferière gezegd hebben dat hij “ook wel wat wil verdienen” aan een eventuele nieuwe job voor Mazzu. De scheidsrechter stelde zich zo op als zakenvertegenwoordiger van een trainer van wie hij de wedstrijden regelmatig floot.

Een deal met Club Brugge zou uiteindelijk in laatste instantie afgeblazen worden, waardoor Mazzu bij de start van het nieuwe seizoen nog gewoon trainer van Charleroi was. In oktober 2017 leidde Delferière de wedstrijd Charleroi-AA Gent (2-1) en weigerde hij twee flagrante strafschoppen te fluiten voor de bezoekers. Achteraf bood hij zijn verontschuldigingen aan en sprak hij over een offday.

Felice Mazzu. — © JEFFREY GAENS

Mazzu, tegenwoordig trainer van Union, wil liever niet reageren. Ook de advocaten van Veljkovic willen geen commentaar kwijt. “Wij hebben geen toegang tot het dossier, dus ik kan hier niet op reageren. Mijn client is al anderhalf jaar niet meer ondervraagd dus wij wachten op een vervolg”, klonk het bij advocaat Louis Derwa, die Delferière verdedigt.

Voormalig spelersmakelaar Veljkovic is één van de spilfiguren van operatie Propere Handen. Sinds november 2018 treedt hij op als spijtoptant. Dat wil zeggen dat hij verklaringen heeft afgelegd aan het gerecht om misbruik binnen het voetbal bloot te leggen, al kwam het merendeel daarvan nog niet in de openheid. Sébastien Delferière is sinds oktober 2018 geschorst als scheidsrechter ten gevolge van operatie Propere Handen. Zijn vader David werd in juni nog herverkozen als voorzitter van het ACFF, de Waalse amateurvoetbalfederatie.